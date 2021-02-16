Джон Сноу стал отцом: У Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец

У Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезды сериала "Игра престолов", известные зрителям по ролям Джона Сноу в исполнении Кита Харингтона и одичалой - Роуз Лесли впервые стали родителями - накануне у них появился первенец.

У актеров родился сын, сообщил порталу E! News представитель Харингтона.

- Они очень-очень счастливы, - уточнил собеседник издания. Однако какое имя пара выбрала для малыша, пока неизвестно.

Осенью прошлого года Лесли появилась на обложке журнала Make Magazine с округлившимся животом. Тогда же она официально подтвердила свою беременность.

Напомним, романтические отношения между актерами Китом и Роуз начались завязываться еще на съемках второго сезона "Игры престолов". А спустя шесть лет с начала своих отношений, в 2017 году, пара поженилась. Однако после свадьбы у них было не так много времени, которое они могли бы проводить вместе из-за плотных рабочих графиков.