Погода в Москве на 17 февраля 2021: столицу снова заметет

Погода в Москве на 17 февраля 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Москве на 17 февраля 2021 года обещает быть пасмурной. В этот день в столице небо будет затянуто облаками, прогнозируются осадки в виде снега.

По данным Гидрометцентра, на дорогах будет гололедица, а порывы западного ветра в среду будут достигать 5-10 м/c. Температура воздуха днем от минус 9 до минус 11 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметок минус 20-22 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, когда закончатся морозы в Москве. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, на российскую столицу надвигается теплый циклон.

Так, в ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой. Послабее холода станут ближе к 21 февраля: в городе в ночное время прогнозируется не более минус 20-22 градусов, а днем примерно минус 13-15 градусов.