Матч Андрей Рублев - Даниил Медведев 17 февраля 2021: во сколько начало и где смотреть онлайн четвертьфинала Australian Open

Даниил Медведев - фаворит четвертьфинала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром в среду, 17 февраля 2021 года, в Мельбурне пройдет четвертьфинальный поединок Открытого чемпионата Австралии между россиянами. Даниил Медведев и Андрей Рублев поспорят за выход в полуфинал соревнований.

Матч двух топ-теннисистов нашей страны начнется не ранее 7 часов утра по московскому времени. Задержка начала времени этой встречи возможна, если два поединка в 3:00 и 5:00 по Москве затянутся.

Матч четвертьфинала Australian Open Даннил Медведев - Андрей Рублев покажут в прямом эфире на канале Eurosport. На турнирах Большого шлема Медведев уже два раза играл на стадии полуфинала, а Рублев еще не проходил туда.

Статистика личных же встреч россиян - 3:0 в пользу Медведева. В последний раз они играли между собой в четвертьфинале US Open 2020 и тогда в трех партиях Даниил взял верх.