"ПСЖ" играл неплохо с "Барселоной". Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 16 февраля, в Испании на легендарном стадионе "Камп Ноу" прошла первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Барселона" с Лео Месси играла против "Пари Сен-Жермен" и каталонский клуб не смог одержать победу в первой встрече плей-офф главного европейского турнира. "ПСЖ" победил со счетом 4:1.

Героем поединка стал форвард парижан Килиан Мбаппе. Он забил трижды в ворота "Барселоны" на ее поле. Французский нападающий отличился на 32, 65 и 85-й минутах поединка. Четвертый гол в ворота каталонцев забил на 70-й минуте после подачи со штрафного Мойзе Кин. А на 27-й минуте встречи у "Барселоны" отличился Лионель Месси с пенальти, открыв счет в этом поединке.

Ответная игра 1/8 финала в этой паре пройдет 10 марта 2021 года в Париже на стадионе "Парк де Пренс". "Барселона" будет отыгрываться в гостевом поединке, иначе пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов будет крайне сложно.