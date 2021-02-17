Мо Салах - лидер "Ливерпуля". Фото: REUTERS

В Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" вечером во вторник, 16 февраля, прошел первый поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов. "РБ Лейпциг" из-за коронавирусных ограничений не смог принять "Ливерпуль" на своем поле - вьезд из Британии в страну закрыт. Поэтому УЕФА перенесли матч в Венгрию.

"Ливерпулю" перемена места поединка не помешала. Команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 2:0. Для того, чтобы решить исход поединка, "Ливеру" понадобилось пять минут. На 53-й минуте первый гол забил Мо Салах. А на 58-й минуте Садио Мане установил окончательный счет, забив второй гол. "Ливерпуль" победил со счетом 2:0.

Ответная игра 1/8 финала в этой паре состоится 10 марта 2021 года в Ливерпуле на поле команды Юргена Клоппа. Домой "Ливер" едет в качестве фаворита в битве за выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.