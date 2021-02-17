Рост цен на недвижимость прекратится в марте, рассказал риелтор

Еще некоторое время недвижимость в России будет дорожать, но это продлится относительно не слишком долго.

По словам члена совета Гильдии риелторов Москвы Романа Вихлянцева, рост цен на жилье должен прекратиться уже в марте этого года. Такой прогноз он дал на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

- Рынок жилья, как вторичного, так и новостроек, в прошлом году был раскуплен всеми желающими. Его объем сократился примерно в два раза в больших городах, - отметил риелтор. - Рост цен на жилье в ближайшее время будет незначительным и к концу марта вообще остановится.