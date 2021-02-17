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В США заявили об угрозе НАТО со стороны России

Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в тех сферах, которые представляют взаимный интерес сторон
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В США заявили об угрозе НАТО со стороны России

В США заявили об угрозе НАТО со стороны России

Фото: REUTERS

Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО, однако при этом Вашингтон рассчитывает работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес сторон. Об этом во время выступления на брифинге для журналистов заявил представитель американского военного ведомства высокого ранга.

По его словам, представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны альянса, в которой примет участие и глава Пентагона Ллойд Остин.

- Вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов Америки <...> Они используют военную силу для достижения своих целей, - заявил другой ведущий брифинга, слова которого приводит ТАСС.

Тем временем, во время выступления было отмечено, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес.