Экс-дипломат США раскритиковал выход Вашингтона из Договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший дипломат США Говард Стоффер призвал Вашингтон вернуться в Договор по открытому небу, и назвал решение о выходе из соглашения нарушением американского закона.

Стоффер напомнил, что согласно принятому Конгрессом оборонному бюджету Соединённых Штатов на прошлый год, администрация должна за 120 дней проинформировать законодателей о намерении выйти из договора, однако администрация Дональда Трампа так этого и не сделала.

«Так что если бы я давал рекомендации президенту (Джо) Байдену, я бы сказал: почему бы нам не рассматривать выход из Договора по открытому небу как недействительный, незаконный, неподходящий? Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США?», - приводит РИА Новости слова экс-дипломата, который считает, что в таком случае стоит надеяться, что Москва и другие стороны примут тот факт, что Вашингтон вернулись в договор.

Напомним, ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщила, что новая администрация Соединенных Штатов планирует изучить возможность возвращения в Договор по открытому небу, поскольку это в интересах государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может пересмотреть решение о выходе из ДОН.

Договор по открытому небу первоначально был заключен в 1992 году. Это соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, в том числе, для осуществления наблюдений за военной деятельностью.