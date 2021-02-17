Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

Джефф Безос Фото: REUTERS

Глава Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, потеснив обогнав основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) от 17 февраля.

Согласно данным агентства, состояние главы Amazon оценивается в 191 млрд долларов, однако по итогам фондовых торгов во вторник, 16 февраля, он стал беднее на 372 млн долларов. В то же время суммарная стоимость активов Маска составляет около 190 млрд долларов. Из-за снижения курса акций Tesla состояние предпринимателя уменьшилось на 4,5 млрд долларов.

На третьем месте рейтинга остается основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого составляет около в 137 млрд долларов.

Безос возглавлял список самых богатых людей мира по версии Bloomberg еще в 2017 года, и не покидал первого мета до тех пор, пока 7 января 2021 года его не обошел Маск на 1,5 млрд долларов.