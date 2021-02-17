Несырьевой экспорт из России в 2020 году обновил рекорд, превысив 161 млрд долларов Фото: REUTERS

Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж в 2020 году вырос почти на 4 процента. Он составил 161,3 млрд долларов против 155,1 млрд долларов годом ранее. Об этом говорится в заявлении Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой на генерального директора Веронику Никишину.

Как отмечается, в сообщении такого показателя удалось достичь несмотря на все.

«Российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов», - говорится в сообщении.

В РЭЦ напоминают, что объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж в 2018 году составил 154,3 млрд долларов и к 2019 году вырос до 155,1 млрд долларов.

По данным РЭЦ, основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта сформировали металлопродукция, на которую приходится 20,8% экспорта, также много пришлось на продукцию машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

Основными покупателями продукции из России в прошлом году стали Китай, который закупил товаров на 16,4 млрд долларов, а также Казахстан (12,3 млрд долларов), Белоруссия (9,4 млрд долларов), Турция (8,15 млрд долларов) и Нидерланды (6,2 млрд долларов).

Как отмечается, рекордному экспорту поспособствовала коронавирусная инфекция, из-за которой «повысился спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру».