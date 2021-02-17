ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период с 8 по 15 февраля число заболевших коронавирусной инфекцией в мире по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 16 процентов, а количество летальных исходов уменьшилось на 10 процентов. Такие данные приведены в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться», - говорится в сообщении ВОЗ.

Согласно приведенным данным, за прошлую неделю было зарегистрировано 2 726 974 инфицированных, что на 16 процентов меньше, чем неделей ранее, а также 81 340 смертей пациентов, что на 10 процентов меньше. Таким образом, к концу недели, 15 февраля, в мире насчитывалось 108 246 992 случая заражения COVID-19 и 2 386 717 летальных исходов.

Отмечается, что особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе, где он уровень заражения снизился на 20 процентов.

Как уточняется, за минувшею неделю, США был зафиксирован самый большой прирост заразившихся - число инфицированных увеличилось за неделю более чем на 673 тыс. Следом по количество заболевших идут Бразилия (более 318 тыс. новых случаев) и Франция (более 127 тыс.). Также более 50 тыс. новых случаев зарегистрировано в России (более 104 тыс.), Великобритании (более 97 тыс.), Италии (более 85 тыс.), Индии (более 78 тыс.), Мексике (более 66 тыс.), Индонезии (более 63 тыс.), Турции (более 55 тыс.).