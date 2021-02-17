В России разработали ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения

В России разработали требования к пунктам временного размещения (ПВР) россиян во время чрезвычайных ситуаций. Новый ГОСТ начнет действовать с 1 июня текущего года.

«Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации», - цитирует ТАСС документ.

Как уточняется новые правила затронут палаточные городки или полевые лагеря и модульные здания. В ГОСТ отмечено разрешённое время работы подобных пунктов, а также их категории.

Пункты временного размещения, которые могут размесить до 250 человек, могут разворачивать не более суток. При возможности размещения от 250 до 1000 человек, ПВР могут разворачивать не более двух суток, а при большой вместимости - с возможностью проживания свыше тысячи человек - уже более трёх суток.