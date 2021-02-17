В Москве автомобиль въехал в остановку: один человек пострадал

Утром в среду, 17 февраля, на севере Москвы автомобиль въехал в остановку. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщил столичный дептранс

Как уточняют в ведомстве, все произошло на автобусной остановке, расположенной на улице Дыбенко. Машина въехала на тротуар, а также повредила саму остановку.

«На улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Предварительно 1 пострадавший», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве отмечают, что авария не повлияла на дорожное движение.