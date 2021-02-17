Фото жены Ким Чен Ына: как выглядит женщина, которую скрывают от публики

Ли Соль Чжу впервые за год вышла в свет. Фото: ЦТАК

Ли Соль Чжу, жена лидера КНДР Ким Чен Ына, впервые за год появилась на публике. Фото супругов на своем сайте выложило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передает агентство, супруга северокорейского лидера вместе с мужем наблюдала за концертом в честь Дня Звезды - дня рождения Ким Чен Ира. Мероприятие проходило в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне в минувший вторник, 16 февраля.

«Как только Генеральный секретарь вместе с супругой Ли Соль Чжу вошли в зрительный зал театра под приветственный марш, все участники громко воскликнули «Ура!», воздавая высочайшие почести товарищу Ким Чен Ыну», - говорится в сообщении ЦТАК.

Ли Соль Чжу впервые за год вышла в свет. Фото: ЦТАК

В последний раз государственные СМИ Северной Кореи сообщали о Ли Соль Чжу 25 января прошлого года, когда она вместе с мужем посетила новогоднее представление в театре в Пхеньяне.

Долгое отсутствие первой леди Северной Кореи в государственных СМИ КНДР породило слухи о ее возможной болезни или беременности, а в октябре прошлого года южнокорейское издание заявило о том, что она может быть серьезно больна.