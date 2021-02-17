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ФСБ России задержала 19 исламских экстремистов, планировавших теракты на Кавказе

В ходе обысков изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФСБ России задержала 19 исламских экстремистов, планировавших теракты на Кавказе

ФСБ России задержала 19 исламских экстремистов, планировавших теракты на Кавказе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности России задержала в четырех российских регионах 19 исламских экстремистов, который планировали совершить диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Как уточнили в ФСБ, в ходе операции была пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества - запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»* (АТВХ), «идеология которой – "такфиризм" (обвинение в "неверии") дает теологическое обоснование в отношении "неверных", в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства -"халифата"».

Спецслужбы установили, что террористы пропагандировали свою идеологию и занимались вербовкой новых сторонников в Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском крае, Республике Крым, и Ростовской области, а также планировали совершение террористических актов в Северном Кавказе.

В ходе обысков на месте проживания и конспиративных сборов террористов было изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, а в лесу в Карачаево-Черкессии обнаружили тайник с пулеметом «РПК», автоматом «АКМ», а также самодельные взрывные устройства общей массой более трех кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, обнаружили «пояс смертника» с поражающими элементами.

*«Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ) – экстремистское сообщество, запрещенное в России решением Верховного Суда РФ от 15 сентября 2010 года