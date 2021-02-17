Минсельхоз РФ не видит причин для резкого роста цен на мясо птицы и яйца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпосылки для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в России в текущем году отсутствуют. Такое заявление сделали в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В ведомстве допустили рост цен отпускных на данные продукты в краткосрочной перспективе, однако отметили, что он останется в рамках продовольственной инфляции.

«Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции», - говорится в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, что Минсельхоз проводит работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продуктов и сохранения ее на доступном уровне.

«Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции», - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении говорят о том, что росту производства в данном секторе будут способствовать повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов.

Напомним, накануне «Известия» сообщили, что Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы. По данным ведомства, производители готовы увеличить отпускные цены на продукцию на 10 процентов.