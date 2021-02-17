Помощь ветеранам и многодетным: Губернатор Александр Цыбульский предложил новые меры соцподдержки в Архангельской области

Губернатор Александр Цыбульский выступил с предложением ввести в регионе новые меры социальной поддержки для ветеранов и многодетных семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский выступил с предложением ввести в регионе новые меры социальной поддержки для ветеранов и многодетных семей. Два законопроекта, разработанные по его инициативе, в ближайшее время рассмотрят депутаты областного Законодательного собрания.

Первый законопроект касается ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Александр Цыбульский предложил предоставлять им земельные участки под индивидуальную застройку в аренду без проведения торгов.

- Размер арендной платы за такие участки не будет превышать земельного налога, - рассказал губернатор Архангельской области 16 февраля в своем Telegram-канале. - Кроме того, ветераны боевых действий, признанные нуждающимися в жилье, с принятием закона смогут приобрести до 200 кубометров древесины для строительства жилья по льготной цене.

Александр Цыбульский также выступил с инициативой внести изменения в областной закон «О транспортном налоге». Губернатор предложил навсегда освободить от его уплаты все многодетные семьи региона.

- В июле прошлого года мы приняли решение освободить их от уплаты этого налога за 2019 год, - рассказал глава области. - Сейчас предлагаю распространить эту меру поддержки семей независимо от года исчисления налога, а также установить беззаявительный порядок предоставления льготы.

По словам губернатора, освобождение от уплаты транспортного налога поможет многодетным семьям уменьшить негативные последствия, связанные с ограничениями из-за пандемией коронавируса. Планируется, что многодетные семьи будут освобождены в том числе и от уплаты налога в отношении одного транспортного средства, сумма платежа по которому начисляется в максимальном размере.