Михаил Дегтярев обсудил строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске с председателем правления «РусГидро»

Михаил Дегтярев поблагодарил холдинг в лице Виктора Хмарина за активную помощь в развитии теплоэнергетики в крае. Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, в рамках поездки в Москву встретился с Виктором Хмариным, председателем правления - генеральным директором ПАО «РусГидро». В ходе переговоров стороны обсудили будущее соглашение между Хабаровским краем и энергохолдингом.

Одним из ключевых пунктов встречи стало будущее взаимодействие сторон при разработке программы перспективного развития Хабаровского края вплоть до 2025 года, касающегося теплоэнергетики.

В рамках госпрограммы модернизации тепловой энергетики «РусГидро» возведет в Хабаровском крае новую ТЭЦ-4, вопрос газоснабжения этой станции также обговорили на встрече.

Михаил Дегтярев и Виктор Хмарин заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, у сторон уже есть положительный опыт взаимодействия. Михаил Дегтярев высоко оценил качество работы новой ТЭЦ в Советской Гавани. Сейчас «РусГидро» занимается строительством новой котельной в поселке Майском в Хабаровском крае.