Пять россиян задержаны в Турции при попытке незаконного перехода границы с Сирией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять россиян были задержаны на юге Турции при попытке незаконного перехода через границу из Сирии. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В ведомстве заявили, что при попытке незаконного пересечения сирийско - турецкой границы в районе Нарлыджа в провинции Хатай турецкие пограничники задержали шесть человек, пятеро из которых были российскими гражданами, а один приходится гражданином Ливии

«Наши пограничники ... поймали шесть человек, пятеро из которых - граждане России, один - гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии», - говорится в заявлении министерства.

Как уточнили в ведомстве, было установлено, что находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к запрещённой в России террористической группировке «Исламское государство».