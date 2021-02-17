Корабль «Прогресс МС-16» пристыковали к МКС в ручном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме из-за отклонения от оси причаливания. В итоге стыковка прошла вручную.

«Прогресс МС-16» должен был причалить к модулю "Пирс" в 9.20 по московскому времени в автоматическом режиме, но примерно на 20 метрах до МКС телевизионная картинка в этот момент пропала и подмосковный Центр управления полетом дал российскому космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление кораблем. Стыковка прошла успешно в 9.27 московскому времени.

«Во время стыковки ТГК (транспортный грузовой корабль) "Прогресс МС-16" отклонился от оси причаливания», - приводит ТАСС объяснение пресс-службы Роскосмоса.

Напомним, «Прогресс МС-16» был запущен с космодрома Байконур в понедельник, 15 февраля. В истории МКС это девятая стыковка «Прогресса» в ручном телеоператорном режиме, но первая с 2016 года.