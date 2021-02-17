В России выявили менее 13 тысяч случаев коронавируса впервые с 9 октября 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 12 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является минимальным показателем с 9 октября 2020 года. Таким образом, по состоянию на среду, 17 февраля 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 4 112 151 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, приведенным в Оперштабе, за прошедшие 24 часа наибольшее количество инфицированных выявили во всех 85 регионах. Наибольшее число снова зафиксировали в Москве. В российской столице ежесуточный прирост заразившихся составил 1282. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 1103случая заражения. Тройку замыкает Московская область с 470 заболевшими.

Среди новых инфицированных около 10,1 процент не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 467 летальных исхода, а выздоровевших было вновь больше, чем заразившихся - 17 919 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции стали 81 446 заболевших, всего вылечились 3 642 582.