Путин: Люди требуют ощутимых перемен

Президент заявил, что все заинтересованы в том, чтобы думские выборы прошли достойно. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с главами фракций Госдумы выразил надежду, что следующий созыв думы получит качественное наследство от нынешнего состава.

"Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен", - заявил президент.

Он отметил, что все заинтересованы в том, чтобы думские выборы прошли достойно.

"Уважаемые коллеги, стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Всегда у нас так было, и везде это происходит", - сказал Путин на встрече.

Президент России отметил, что выборы имеют большую значимость для решения многих задач, которые поставлены в национальных проектах. Путин напомнил, что основная их цель - это улучшить качество жизни граждан страны. Он отметил, что это прямой запрос и наказ для всех уровней власти.

На совещании президент поднял многие важные вопросы для правительства. Так, Путин призвал отнестись ответственно к вопросу безработицы в стране и обещал подумать над использованием маткапитала для ремонта.