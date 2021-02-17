Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Андрея Рублева Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В стартовой партии теннисисты много ошибались, их силы были примерно равны, но Медведеву удалось с брейка выиграть сет. Вторая и третья партии также остались за ним. В итоге матч, который продолжался 2 часа 5 минут, завершился со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

В общем по ходу встречи Медведев, который впервые в своей карьере вышел в полуфинал Australian Open, 14 раз подавал навылет против 8 эйсов у своего соперника, совершил четыре двойные ошибки против трех у Рублева, а также 33 невынужденные ошибки, тогда как Рублев - 39. На первой подаче Медведев выиграл 80 процентов очков.

Соперником Медведева по полуфиналу Australian Open станет победитель встречи Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль, встреча состоится в пятницу, 19 февраля.