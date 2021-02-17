Путин назвал серьезным вызовом для России деятельность иностранных интернет-платформ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин назвал серьезным вызовом для России деятельность иностранных IT-компаний и интернет - платформ.

«То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний - это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом», - сказал глава государства на встрече с главами думских фракций, отметив, что речь идет об идеологическом водоразделе, который является «совершенно очевидной вещью».

Путин напомнил, что говорил и ранее о том, что, «если уж они у себя в стране так ведут себя, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными». Российский лидер назвал это серьезным вопросом, и призвал заранее об этом подумать.

Напомним, ранее российский лидер на встрече с главредами ведущих российских изданий назвал условие, при котором Москва может принять ограничительные меры в отношении зарубежных интернет-платформ. Тогда он отмтеил, что враждебные действия в отношении России недопустимы