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Общество

Путин об Украине: Три ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера, и все молчат

Президент назвал прекращение вещания телеканалов проявлением двойных стандартов
Анастасия РЫШКОВА
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Президент назвал прекращение вещания украинских телеканалов проявлением двойных стандартов.

Президент назвал прекращение вещания украинских телеканалов проявлением двойных стандартов.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы в среду, 17 февраля, оценил закрытие трех украинских телеканалов как проявление двойных стандартов и нарушение свободы слова.

"Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет. Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули - и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", - сказал президент

Он отметил, что такие действия характеризуют способы Запада в достижении собственных геополитический целей. В том числе это касается и Украины", - сказал президент Владимир Путин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский закрыл три украинских телеканала.