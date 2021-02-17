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Путин: Россию хотят заставить платить за достижение геополитических целей Запада

Президент оценил действия Запада относительно РФ
Анастасия РЫШКОВА
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Президент оценил действия иностранных коллег относительно РФ.

Президент оценил действия иностранных коллег относительно РФ.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с главами фракций Госдумы оценил действия Запада относительно РФ.

"Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", - заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что Запад на пути достижения геополитических целей использует закрытие в Прибалтике российских телеканалов и прекращение вещания на Украине.

"Ничего здесь необычного нет, мы, по-моему, давно уже за этим наблюдаем, видим. Но последние события - они просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок", - сказал президент.

На совещании он также сказал, что власти страны не допустят вмешательства в думские выборы.