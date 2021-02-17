Путин: Противники «Северного потока-2» пытаются заставить платить РФ за ситуацию на Украине

Президент рассказал о возможных целях западных коллег относительного газопровода "Северный поток-2".
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с представителями фракций Госдумы рассказал о вероятных целях противников "Северного потока-2".
"Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", - сказал президент.
Напомним, строительство "Северного потока-2" планируется завершить в апреле 2020 года.
Путин заявил, что Запад имеет несколько инструментов для достижения своих геополитических целей. Среди них закрытие росийских телекомпаний в Прибалтике. Президент подчеркнул, что в действиях Запада ничего необычного нет.
"По-моему, давно уже за этим наблюдаем, видим, но последние события - они просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок", - добавил президент.