Путин: Противники «Северного потока-2» пытаются заставить платить РФ за ситуацию на Украине

Президент рассказал о возможных целях западных коллег относительного газопровода "Северный поток-2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с представителями фракций Госдумы рассказал о вероятных целях противников "Северного потока-2".

"Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", - сказал президент.

Напомним, строительство "Северного потока-2" планируется завершить в апреле 2020 года.

Путин заявил, что Запад имеет несколько инструментов для достижения своих геополитических целей. Среди них закрытие росийских телекомпаний в Прибалтике. Президент подчеркнул, что в действиях Запада ничего необычного нет.

"По-моему, давно уже за этим наблюдаем, видим, но последние события - они просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок", - добавил президент.