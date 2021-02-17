Путин: приватизация ради приватизации неприемлема

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сама по себе приватизация ради приватизации неприемлема. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, отметив, приватизация должна быть выгодна экономике.

«Я думаю, что мы едины в том, что приватизация сама по себе, ради приватизации она, особенно так, как это делалось, допустим, в 90-ы годы по некоторым направлениям она неприемлема для нас», - заявил российский лидер на встрече с главами думских фракций, которая состоялась в среду, 17 февраля.

Как подчеркнул глава государства, приватизация должна быть выгодна для экономики, в том числе должна улучшать структуру экономики. Он отметил, что необходимо исходить из того, что любой шаг в направлении приватизации должен создавать «не формально, а фактически, на практике, лучшего и более эффективного собственника».