Просроченные долги за кредитные машины за 2020 год выросли на 10,3 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне стали хуже отдавать долги за кредитные автомобили. Объем просроченной задолженности вырос за 2020 год на 22,6% и в денежном выражении составил 10,3 млрд рублей.

В итоге общая сумма проблемных активов по данным кредитам составляет 56 млрд рублей. Фактически трудности возникают при возврате каждой 15-й ссуды на покупку машины. Такие данные озвучили в кредитном бюро «Эквифакс».

В банках связывают трудности заемщиков с действием пандемии. Многие в сложный период остались без работы и отсюда проблемы, но пока бить тревогу рано.

А вот эксперты рынка дают не самые утешительные прогнозы и полагают, что к концу года общий объем проблемной задолженности по данному направлению вырастет до 64 млрд. рублей, пишет газета "Известия".

А тем временем на рынке жилищного кредитования тоже отмечается рост числа проблемных заемщиков. Льготная ипотека подстегнула многих поскорее приобрести недвижимость, часто кредиты оформляли без первоначального взноса.

Именно эта категория сталкивается в проблемами при возврате долга, уверен член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

В беседе с ФАН он подчеркнул, что в ближайшее время банки пересмотрят политику одобрения и ужесточат ее, чтобы минимизировать риски.