Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Просроченные долги за кредитные машины за 2020 год выросли на 10,3 млрд рублей

Всего объем проблемной задолженности составляет 56 млрд рублей
Елена АКИМОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Просроченные долги за кредитные машины за 2020 год выросли на 10,3 млрд рублей

Просроченные долги за кредитные машины за 2020 год выросли на 10,3 млрд рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне стали хуже отдавать долги за кредитные автомобили. Объем просроченной задолженности вырос за 2020 год на 22,6% и в денежном выражении составил 10,3 млрд рублей.

В итоге общая сумма проблемных активов по данным кредитам составляет 56 млрд рублей. Фактически трудности возникают при возврате каждой 15-й ссуды на покупку машины. Такие данные озвучили в кредитном бюро «Эквифакс».

В банках связывают трудности заемщиков с действием пандемии. Многие в сложный период остались без работы и отсюда проблемы, но пока бить тревогу рано.

А вот эксперты рынка дают не самые утешительные прогнозы и полагают, что к концу года общий объем проблемной задолженности по данному направлению вырастет до 64 млрд. рублей, пишет газета "Известия".

А тем временем на рынке жилищного кредитования тоже отмечается рост числа проблемных заемщиков. Льготная ипотека подстегнула многих поскорее приобрести недвижимость, часто кредиты оформляли без первоначального взноса.

Именно эта категория сталкивается в проблемами при возврате долга, уверен член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

В беседе с ФАН он подчеркнул, что в ближайшее время банки пересмотрят политику одобрения и ужесточат ее, чтобы минимизировать риски.