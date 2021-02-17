Путин оценил ситуацию с безработицей в России в условиях пандемии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост безработицы в России в условиях пандемии является небольшим, однако правительству даны поручения для того, чтобы выйти на докризисный уровень. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что ситуация исправляется.

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой … Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень», - сказал глава государства на встрече с главами думских фракций.

В своей речи Путин отметил, что несмотря на то, что рост безработицы небольшой, он все-таки он есть, и «мы это видим, фиксируем», однако в целом, по его словам, ситуация исправляется, и «даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз».

Напомним, накануне российский лидер дал поручение подготовить меры по содействию трудоустройству безработных граждан страны. Выполнить поручение президента должно правительство до 1 марта. В дальнейшем кабмин должен будет отчитываться ежеквартально.

Напомним, ранее Росстат оценил число безработных в России в 2020 году. Согласно представленным данным, около 4 миллионов человек в стране не имеют работы.