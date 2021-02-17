Путин поручит разобраться с проблемой мошенничества на рынке недвижимости

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе встречи с главами думских фракций президент России Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться в проблеме мошенничества на рынке недвижимости, в том числе речь пойдет и деятельности черных риэлторов.

Вопрос о проблемах с мошенничеством на рынке недвижимости в ходе встречи поднял глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что «эти черные риелторы по всей стране», а также призвал разобраться с ситуацией.

«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», - отмтеил российский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе встречи глава государства затронул вопрос приватизации. Путин заявил, что сама по себе приватизация ради приватизации неприемлема. Как отметил российский лидер, приватизация должна быть выгодна экономике.