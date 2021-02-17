Путин: «Пещерный национализм» вредит России, этого допустить нельзя

Президент отметил, что представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с представителями фракции Госдумы предложил варианты сохранения культуры и многогранности страны.

Он напомнил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.

"Нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну", — сказал российский лидер, комментируя выступление руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Он отметил, что важно не допустить раскачивания "пещерного национализма", лозунг которого "Россия для русских".

Президент России призвал бережно относиться к культуре каждого народа, а также не забывать историю своей страны.

Путин привел в пример исторические моменты.

"Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена", — подчеркнул он, напомнив при этом, что русский народ остается государственно образующим, как сказано в новой Конституции РФ.

На совещании президент также затронул вопрос мигрантов в стране. Глава государства отметил, что нужно обеспечить рабочими местами прежде всего россиян.