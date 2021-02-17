Четверть россиян назвали дурно пахнущих попутчиков – самыми неприятными

Россияне перечислили самые неприятные категории попутчиков Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские туристы рассказали, каких попутчиков считают самыми неприятными. 27% опрошенных признались, что больше всего не любят, когда рядом с ними путешествует дурно пахнущий человек. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Помимо этого еще 21% респондентов рассказали, что не любят путешествовать рядом с пьяными людьми. А замыкают тройку лидеров среди самых неприятных попутчиков люди, которые слушают музыку и смотрят фильмы без наушников. Против таких пассажиров проголосовали 16% опрошенных.

Также среди раздражающих категорий попутчиков россияне выделили скандалистов, людей, которые громко разговаривают и пассажиров с шумными детьми.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристаёт с разговорами (5%)», — приводит данные исследований RT.

При этом по трети россиян сообщили, что неприятные попутчики встречаются им либо редко, либо периодически. А вот довольно часто с раздражающими попутчиками сталкиваются 15% путешественников.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тысячи человек, передает ОТР.