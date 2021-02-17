Путин оценил идею продовольственных сертификатов для малоимущих

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин считает возможным обсудить возможность введения продовольственных сертификатов для малоимущих россиян, однако глава государства отметил, что на данный момент этот вопрос не столь актуально, как был в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

«На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее, поговорить можно» - сказал российский лидер в ходе встречи с главами фракций Госдумы, которая состоялась в среду, 17 февраля.

Как отметил глава государства, продовольственные сертификаты обсуждали и ранее. Путин заявил, что поручал правительству поговорить на данную тему. «Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», - добавил российский президент.