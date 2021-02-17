Путин назвал сложным вопрос о плате женщинам за отказ от аборта. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в среду, 17 февраля, отметил, что вопрос платы женщинам за отказ от аборта вопрос сложный. Президент подчеркнул, что этой цели нужно добиваться другими средствами.

"По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом", - сказал Путин, комментируя идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Президент России отметил, что женщины в России должны чувствовать себя защищенными. По словам Путина, женщине необходимо просто помогать, "в том числе и матерям, которые воспитывают, поднимают ребенка на ноги самостоятельно".

"Просто так чего-то забирать, отдавать их в детские дома опять, потом решать все проблемы, которые с этим связаны - мне кажется, это довольно сложно, труднореализуемая вещь", - высказал свою позицию президент.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский много раз выступал с инициативой платить женщинам за отказ от аборта. Он считает, что женщины должны соглашаться на такого рода предложения, потому что многие из них не хотят рожать детей от "ненавистного" мужчины.

Лидер ЛДПР уверен, что за деньги женщина согласиться родить ребенка, которого в последствии будет воспитывать государство. Жириновский заверил, что за неделю самостоятельно сможет уговорить пять женщин отказаться в таком ключе от аборта.