Аналитик оценила возможность новых санкций США против «Северного потока-2»

Аналитик объяснила, почему США не договорятся с Германией о новых санкциях против «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно появились новости, что администрация США ведет переговоры с Германией по поводу новых санкций в отношении «Северного потока-2». Информацию об этом выдали американские СМИ, со ссылкой на анонимные источники.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова усомнилась в достоверности этой информации. Она уверена, что вероятность подобных переговоров в ближайшее время крайне мала сразу по нескольким причинам.

- Во-первых, речь идет о международном проекте. В его реализации участвует бизнес многих европейских стран и странно, что переговоры о санкциях ведутся только с Германией. Во-вторых, если в США рассматривают этот проект как общеевропейский, то нужно общаться не с Берлином, а с Брюсселем, с чиновниками ЕС, - отметила в беседе с ФАН Наталья Мильчакова.

- Объективно, США не могут предложить что-то конструктивное Германии. Они могут угрожать санкциями немецкому бизнесу, но в ответ может пострадать американский бизнес в Европе, - заключила аналитик.

Работы по строительству "Северного потока-2" могут быть завершены уже до конца 2021 года. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что проект реализован более чем на 95%, пишет газета "Известия".