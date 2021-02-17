Госдума приняла закон, обязывающий операторов отключать сотовую связь в тюрьмах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду,17 февраля, Государственная дума России в окончательном, третьем чтенье приняла закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах.

Инициаторами законов были главы трех думских комитетов Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Павел Крашенинников.

Согласно закону, операторы сотовой связи будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используют осужденные в тюрьмах, а также подозреваемые, обвиняемые и осужденные, которые находятся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Инициировать блокировку номеров мобильной связи будет руководство региональных управлений ФСИН на основании письменного решения.

Как отмечается в пояснительной записке, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь при себе средства связи, в 2018 году у заключённых их было изъято более 56 тысяч, а за попытку передачи телефона задержаны более пяти тысяч человек. Подчеркивается, что мобильные телефоны в местах заключения часто используются для совершения мошенничеств, а также оказания давления на свидетелей и координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кол-центры за решеткой: Зарабатывают ли зеки миллиарды под видом работников банка

Телефонные звонки россиянам «из службы безопасности банка» вошли в фольклор: мошенники звонили мне, моему мужу и всем френдам в соцсети (подробнее)