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Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах

Согласно принятому документу, максимальная санкция составит 500 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду,17 февраля, Государственная дума России приняла закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Согласно принятому документу, максимальная санкция составит 500 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты вместе с главами думских комитетов - по информационной политике Александром Хинштейном, а также по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

Изменения будут вносить в статью 5.10 КоАП «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах».

Согласно закону, предвыборная агитация, а также агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, которое было ранее установлено законодательством, либо в местах, где ее проведение запрещено, в том числе изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без данного на то разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (ранее штраф составлял от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц штраф будет составлять от 30 до 50 тысяч (ранее - от 2 до 5 тысяч), для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч (ранее - от 20 до 100 тысяч).