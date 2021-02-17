Губернатор Василий Орлов: «На комитеты Совета Федерации мы вынесли вопросы, которые касаются не только нашего региона, но и дальневосточных субъектов»

Губернатор Василий Орлов и председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов обсудили инвестпроекты Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Совете Федерации прошли Дни Амурской области: в верхней палате парламента обсудили пути развития региона, успешные инвестиционные проекты, а также главные проблемные вопросы. На заседании Комитета СФ по экономической политике губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал о самых перспективных направлениях экономики области.

Сегодня Амурская область занимает третье место по темпу экономического роста среди субъектов РФ. Приамурье второй год подряд входит в десятку лучших регионов по привлечению инвестиций. В 2020 году общий объем средств, инвестированных в экономику области, составил 322 миллиарда рублей.

- Амурская область – регион, где открываются новые возможности для инвесторов, появляются крупнейшие на Дальнем Востоке инвестиционные площадки, развивается сельское хозяйство и новые высокотехнологичные отрасли экономики, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Близость со странами Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют области вести международную торговлю и реализовывать крупные проекты с Китаем. Один из них –мост в Хэйхэ через реку Амур. Мост уже готов и, по словам Василия Орлова, в 2021 году по нему начнется движение грузов.

- Не менее амбициозный проект – первая в мире трансграничная канатная дорога, связывающая две страны. Реализация этого проекта позволила привлечь дополнительные инвестиции в туристическую инфраструктуру, - рассказал глава Приамурья.

Совет Федерации также рассмотрел вопросы газификации Амурской области и финансирование дорожного строительства.

- На комитеты Совета Федерации мы вынесли вопросы, которые касаются не только нашего региона, но и дальневосточных субъектов для выработки методологических подходов. Одна из тем - новые правила и механизмы поддержки новых инвестпроектов, - прокомментировал итоги заседания Василий Орлов. - Также вопрос газификации территорий – эти мероприятия очень затратны. Сейчас отсутствуют единые для всех регионов правила, каждый регион самостоятельно определяет регионального оператора, изыскивает финансирование. Учитывая отсутствие опыта у регионов, компаний с соответствующей квалификацией, в целом газификация внутри субъектов идёт крайне медленными темпами. Это в свою очередь создает социальную напряжённость, формирует негативное отношение к реализации масштабных проектов международного уровня. В этом вопросе нам необходима федеральная поддержка.