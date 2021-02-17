Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 17 февраля, Совет федерации России одобрил закон, который предусматривает увеличение штрафов за нарушения на митингах.

Согласно принятому документу, штраф за неповиновение силовикам на митинге составит от 2 тысяч до 4 тысяч рублей или предусмотрено наказание в виде до 120 часов ареста. При повторном нарушении придется заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо административного ареста на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей рублей, для юридических лиц - от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

На данный момент при повторном нарушении гражданам придется платиться 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юрлицам - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

При финансировании митинга вопреки запретам штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей или до 50 часов обязательных работ для граждан, а должностным лицам придется заплатить штраф от 70 до 200 тысяч рублей.