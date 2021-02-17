Погода на 23 февраля 2021 в Москве: сугробы вырастут вдвое выше нормы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве ожидается метель и мороз, а сугробы в городе на праздниках подрастут до 60-65 сантиметров, что превышает норму выше, а в Подмосковье - местами будут до 70-80 сантиметров. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как уточнил синоптик, в будние дни в столичном регионе будут аномальные 20-градусные морозов с минимальной вероятностью осадков, а также небольшим солнцем, но уже к выходным холод отступит, а к воскресенью, 21 февраля, скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, на этом фоне небо затянут снеговые облака. В этот день ночью потеплеет до -12…-17, а днем температура воздуха поднимется до -2…-7. В понедельник, 22 февраля, пройдет холодная фронтальная система, которая будет сопровождаться скоротечными зарядами снега. Уже под утро воздух температура воздуха опуститься до -7…-12, днем будет около -3…-8.

«В день защитника Отечества атмосферный фронт обострится, праздничный день будет самым ненастным, то есть наиболее снежным - до 1/3 месячной нормы - и холодным, усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Ночная температура в этот день будет в районе от -15 до -20, а днем столбик термометра покажет не более -12…-17, что на 5-8 градусов холоднее положенного. «В общем, в День защитника Отечества погода будет с мужским характером», - отметил синоптик.

Как писал сайт kp.ru, Тишковец также сообщил, что в праздничные дни жителям столицы стоит ожидать барическую пилу в виде резких скачков атмосферного давления.