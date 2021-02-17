Россияне начали проявлять больший интерес к биткоину

Эксперт рассказал о росте интереса у россиян к биткоину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мере роста курса биткоина, наблюдается рост интереса россиян к криптовалюте. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.

«Биткоин вырос в разы, и получилось так, что те, кто вложился, кто остался верен, все очень хорошо заработали. Появились крупные инвесторы, которые мечтают сейчас вложить деньги, видят мировые новости о том, что Илон Маск инвестировал $1,5 млрд в биткоин. Проблема в том, что сейчас биткоин стоит дорого, покупать не все хотят», - цитирует эксперта RT.

Также Бражников отметил, что на интерес к криптовалюте повлияла пандемия. Многие россияне стали задумываться «почему бы не начать майнить».

Но у такой популярности сразу появилась обратная сторона. Россияне стали все чаще сталкиваться с мошенниками в это сфере, которые обещают огромные проценты каждый месяц.

«Они говорят: «Приходите к нам, мы вас научим, вы заработаете сотни процентов за один месяц». Люди берут кредиты, несут (деньги — прим. ред.)», - добавил эксперт.

Напомним, ранее член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков заявил, что биткоин продолжит дорожать, обновляя собственные максимумы. Это связано с привлечением в систему большого количества новых мелких игроков, передает Москва 24.