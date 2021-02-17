Геннадий Онищенко объяснил, почему за ценами на яйца надо следить особенно пристально

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поговорил с обозревателем kp.ru Александром Гамовым и рассказал, почему за ценами на яйца надо следить особенно пристально

Как отметил Онищенко, яйца являются очень дешевым и биологически полноценным продуктом питания, который нужен повседневно.

По его словам, тема о стоимости этого продукта является очень злободневной для россиян. Он рассказал, когда он проводил всероссийское селекторное совещание по поводу школьного питания, первым вопросом обсуждали, как повышение цен повлияло на реальный выход блюда, которое получает наш ребенок.

Как он отметил, при подорожании яиц сразу же предложат более дешевые продукты питания, однако с более низким качеством, из-за рубежа. По его словам, в таком случае страна «снова потеряем свою независимость».

«Есть такое понятие – пищевая безопасность. Вот есть физическая безопасность, есть террористическая, есть военная, а еще есть и продовольственная. Вот тут нам не надо ничего терять, потому что слишком дорогой ценой достается это все потом», - отметил он.

Онищенко заявил, что повышение цены сразу приведет к потере десяти процентов «содержимого нашей тарелки».

Напомним ранее в Минсельхозе России заявили, что не видит причин для резкого роста цен на мясо птицы и яйца, однако допустили рост цен в рамках инфляции.