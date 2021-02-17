Ритейлеры выступили против переноса алкоголя в специализированные магазины

В России предлагают продавать спиртное в отдельных магазинах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России предложили запретить продавать алкоголь крепче 15% в продуктовых магазинах. Для такого спиртного стоит организовать специальные точки продажи, уверен член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

А вот ритейлеры выступают категорически против подобных изменение. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха отметил, что в магазинах должна быть представлена вся продукция, чтобы удовлетворить потребности покупателя.

- Покупателю должно быть удобно. Кому будет удобно после переноса алкоголя? Покупателю точно будет плохо, добавится беготни, - отметил собеседник ФАН.

Он уверен, что подобная мера никак не отразится на количестве потребляемого алкоголя, а вот по бюджету торговых точек ударит наверняка.

Лицензия на водку и сигареты - это дополнительные моменты, которые делают экономическую модель магазина более или менее выгодной.

- Когда был введен запрет на торговлю данной продукцией в ларьках, они сразу же закрылись. И чем больше магазин, тем существеннее там доля представленного алкоголя, - заключил эксперт.

Ранее в Росалкогольрегулировании поделились позитивными цифрами. Оказывается, за последние 10 лет потребление алкоголя снизилось в два раза. Теперь на человека приходится не 18, а 9 литров спиртного в год. А вместо водки и виски россияне стали выбирать шампанское и пиво.

Эксперты признают, что цифры вселяют надежду, но допускают, что снижение произошло за счет того, что многие переключились на самогоноварение. А эту продукцию учесть очень сложно, сообщает ОТР.