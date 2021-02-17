МИД РФ опроверг сообщения ирландских СМИ о «шпионской базе» в посольстве России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва не строит никакой «шпионской базы» на территории российского посольства в Ирландии, а планы по строительству зданий дипмиссии России давно обсуждались с местными властями. Так в МИД РФ прокомментировали сделанные ранее публикации ирландских СМИ

Во внешнеполитическом ведомстве России уточнили, что особняк, в котором на данный момент расположено посольство, уже не справлялся с нагрузкой. Как отметил представитель МИД РФ, российская дипмиссия согласовывала строительную документацию с ирландскими властями на протяжении нескольких лет, в связи с этим проект работ не являлся ни для кого секретом.

«Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами», - приводит РИА Новости заявление российского министерства.

В МИД РФ добавили, что это далеко не первый случай, когда местные СМИ говорят подобного рода «необоснованные инсинуации» в адрес дипмиссии России

«Вынуждены констатировать, что в Ирландии все еще пользуются влиянием те силы, которые в стремлении выслужиться перед кураторами приносят в жертву национальные интересы своей страны, будируя лживый тезис о некой "российской угрозе" безопасности Ирланди», - заявили в ведомстве