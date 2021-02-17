Российский космонавт получит премию за ручную стыковку с МКС

Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя во время причаливания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский космонавт Сергей Рыжиков получит государственную премию за ручную стыковку к МКС. Об этом, в среду, 17 февраля, завил Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.

"Да. И за "Прогресс", и за "Союз". За все ручные стыковки, согласно контракту", - рассказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, получат ли космонавты премию за ручную стыковку корабля.

Он отметил, что размер премии будет зависеть от ситуации, в которой космонавту пришлось стыковаться вручную.

"Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно", - отметил Падалка.

Он отметил, что экипаж сработал мастерски.

Ранее поступила новость, что грузовой корабль «Прогресс МС-16» не смог причалить к МКС в автоматическом режиме из-за отклонения от оси причаливания. Из-за этого космонавтам пришлось стыковаться вручную.