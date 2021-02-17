Аналитик назвал положение рубля неустойчивым

Аналитик оценил шансы рубля на прорыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время рубль достиг важных локальных уровней по отношению к доллару и евро, после чего остановился. Теперь же участники рынка берут паузу, чтобы определить дальнейшее поведение валюты. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«На наш взгляд, сейчас примерно равные шансы, как прорыва, так и отката рубля от текущих уровней. Однако реализация второго сценария рыночного отката пока не отменяет более долгосрочных перспектив для восстановления рубля вслед за мировой экономикой и сырьевыми рынками», - цитирует аналитика «Российская газета».

При этом специалист отметил, что в случае положительного сценария, USDRUB открывает себе путь в коридор 68,5-72,5, а для EURRUB в этом случае будет открыт путь в диапазон 84-87,5.

Напомним, ранее Центробанк опубликовал официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 18 февраля. С четверг, курс доллара от ЦБ составит 73,76 рубля, а курс евро - 89,08 рубля, передает «Свободная пресса».