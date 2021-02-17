СФ одобрил закон о лишении свободы до 15 лет за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 17 февраля, одобрил закон о лишении свободы на срок до 15 лет за склонение в интернете к употреблению наркотиков.

Отмечено, что утвержденный закон станет дополнением к статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за склонение к наркотикам и психотропных веществ в сети интернет. За нарушение закона будет грозить срок двух до десяти лет лишения свободы.

При этом вводится ответственность и за склонение к употреблению наркотических средств в интернете, повлекшее за собой смерть двух или более лиц. Наказание подразумевает срок от 12 до 15 лет лишения свободы. При этом наказуемый будет лишен права занимать высокие посты на срок до 20 лет.

Закон призван препятствовать распространению и пропаганде наркотиков в качестве основного фактора, оказывающего негативное влияние на наркоситуацию в России.