Матвиенко назвала сроки снятия ограничений по СOVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала возможные сроки снятия ограничений связанные с пандемией коронавируса в России.

Она допустила возможность, что это произойдет в конце мая.

"Мы всех призываем не торопиться отменять масочный режим, в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим", - сказала спикер в среду на заседании оргкомитета конгресса.

Она подчеркнула, что современные технологии не стоят на месте, передает ТАСС.

"К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате", - сказала Матвиенко, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Напомним, что с 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививка выполняется препаратом, который был разработан центром имени Гамалеи, "Спутник V".