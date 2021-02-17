В сектор Газа доставили российскую вакцину «Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сектор Газа прибыли автомобили с российской вакциной от коронавирус "Спутник V", сообщила российская дипмиссия при Палестинской национальной администрации.

"Пересекли границу машины, две тысячи доз для одной тысячи человек",- сказал РИА Новости представитель РФ в Палестине Гоча Буачидзе.

Эту новость подтвердил и советник министра здравоохранения Фатхи Абуварда. Он сказал, что "российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила 17 фе в сектор Газа через КПП Эрез".

Ранее министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила о том, что Израиль препятствует поступлению партии "Спутник V" с западного берега Иордана. Она отметила, что российская прививка, предназначенная для медперсонала, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятствовал их поступлению

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" стала первой в мире прививкой против коронавируса. Об этом в августе прошлого года сообщил президент России Владимир Путин.